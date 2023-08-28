Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

У Романа Сасанчина заболела годовалая дочь: "Температура 39"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
964
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
У Романа Сасанчина заболела годовалая дочь: "Температура 39"

Роман Сасанчин с женой и дочерью / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Еще вчера девочка чувствовала себя хорошо.

У победителя проектов "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина заболела годовалая дочь Элизабет.

О неожиданной болезни девочки рассказала жена певца Иванна в своих Instagram-stories. По словам блогерши, девочка чувствовала себя вполне хорошо и не было никакого намека на болезнь, однако уже ночью Элизабет стало плохо.

Как поделилась жена Сасанчина, у их дочери поднялась высокая температура и появился насморк.

"Температура под 39 и сопли. Я совсем не ожидала, потому что днем все было супер и даже подозрения на сопли не было. И здесь на тебе!", — рассказала Иванна своим подписчикам.

Дочь Романа Сасанчина заболела / © instagram.com/sasanchyn_family
Дочь Романа Сасанчина заболела / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Напомним, ранее супруга хореографа Макса Чмерковского показала, как повзрослели их сыновья на забавных фото.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
964
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация