У Романа Сасанчина заболела годовалая дочь: "Температура 39"

Еще вчера девочка чувствовала себя хорошо.
У победителя проектов "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина заболела годовалая дочь Элизабет.
О неожиданной болезни девочки рассказала жена певца Иванна в своих Instagram-stories. По словам блогерши, девочка чувствовала себя вполне хорошо и не было никакого намека на болезнь, однако уже ночью Элизабет стало плохо.
Как поделилась жена Сасанчина, у их дочери поднялась высокая температура и появился насморк.
"Температура под 39 и сопли. Я совсем не ожидала, потому что днем все было супер и даже подозрения на сопли не было. И здесь на тебе!", — рассказала Иванна своим подписчикам.
Напомним, ранее супруга хореографа Макса Чмерковского показала, как повзрослели их сыновья на забавных фото.
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