Украина снова под обстрелами: как прошла ночь в регионах

В результате вражеской атаки погибшие и пострадавшие.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

Полтавщина

Ночью враг атаковал область, попадание в промышленный объект. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще двоих доставили в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Также из-за атаки полностью разрушен производственный цех. Информация уточняется.

Черниговщина

За сутки в области раздалось 6 обстрелов (42 взрыва). Враг бил из АГС, минометов по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. Без жертв и разрушений.

Сумщина

Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничья. Зафиксировано 52 взрыва. Обстрелы потерпели Шалыгинская, Белопольская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Великописаревская, Хотинская общины. В Шалыгинской общине в результате обстрела повреждено домохозяйство.

Вчера в течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 171 взрыв. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская, Великописаревская, Путивльская общины.

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В Середино-Будской общине произведен обстрел из АГС (29 взрывов) и минометный обстрел (10 взрывов) и авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (6 взрывов). В результате авиаудара повреждено частное домохозяйство.

Днепропетровщина

В течение дня россияне дважды обстреляли Мировскую общину Никопольщины. Выпустили из тяжелой артиллерии полдесятка снарядов. Задело частный дом. Прошло без погибших и пострадавших. Также агрессор целил по Марганецкой общине, ночью – по Мировской. Поврежден частный дом. Люди не пострадали.

Утром враг, применив тактическую авиацию с южного направления, ударил ракетами по Кривому Рогу.

Разрушены два дачных дома, 5 — изуродованы. Прошло без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются.

Запорожская область

В Запорожской области прозвучали 104 удара за минувшие сутки, поражения потерпели 27 населенных пунктов. Враг совершил 79 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Орехова, Ольговского, Железнодорожного, Преображенки, Белогорья, Темировки, Полтавки, Степного, Плавней и других городов и сел на линии огня.

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Россияне нанесли восемь авиаударов по Роботиному, совершили девять обстрелов с РСЗО по Новояковловке, Гуляйпольскому, Волшебному, Новодаровке, Новоивановке, Степногорскому и Лукьяновскому, а также восемь БПЛА атаковали Волшебное, Малиновку и Каменское. Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектах социальной инфраструктуры. Жители общин не пострадали.

Харьковщина

На Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районе Окипа Богодуховского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Красное Харьковского Огорцево, Бударки Чугуевского района и Колодезное Купянского района.

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На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Каменка, Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка, Берестово. Вчера днем в результате обстрелов из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района поврежден киоск, частный жилой дом. Погибла женщина 39 лет. Получила легкое ранение 16-летняя девушка.

В результате обстрелов с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены 5 частных жилых домов, распределительный газопровод, торговый киоск и частный автомобиль. Без пострадавших.

Луганщина

Враг штурмовал район Новоегоровки. Нанесены удары по Надежде, Твердохлебову и Мясожаровке. Кармазиновка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Белогоровка, Кузьмино, Диброва подверглись артиллерийским обстрелам со стороны оккупанта. За сутки противник совершил 153 обстрела (554 снаряда).

Донетчина

Россияне совершили 11 обстрелов, под огнем — 8 населенных пунктов: Авдеевка, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, с. Повреждены 7 частных жилых домов, школа, здание шахты. Двое раненых гражданских в сутки.

Николаевщина

Вчера днем вражеские артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 69 обстрелов (395 снарядов), из них по г. Херсон — 5 обстрелов (39 снарядов).

Рашисты попали в районы 26 населенных пунктов области; территорию парка в Херсоне. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще двое получили ранения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жданов за 27 августа: Хитрая атака крылатыми ракетами!

Напомним, российские кафиры устроили атаку по Полтавщине в ночь на 28 августа, в результате чего погибли два человека и еще пятеро пострадали.

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