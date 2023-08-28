Маляр назвала, сколько километров освободили ВСУ на Бахмутском направлении

Украинские защитники на прошлой неделе освободили 1 кв. км на Бахмутском направлении.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время включения из Military Media Center.

По ее словам, на южном фланге Бахмута идет продвижение.

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"На прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр", — заявила Маляр.

В целом Вооруженные силы Украины освободили уже 44 кв. км территории освобождены на этом направлении.

Напомним, Силы обороны деоккупировали Роботино Запорожской области.

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