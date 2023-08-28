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Маляр назвала, сколько километров освободили ВСУ на Бахмутском направлении

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Маляр назвала, сколько километров освободили ВСУ на Бахмутском направлении

Украинские солдаты едут на Humvee в Бахмуте 21 декабря 2022 г. AP Photo/Libkos

ВСУ продвигаются на южном фланге Бахмута.

Украинские защитники на прошлой неделе освободили 1 кв. км на Бахмутском направлении.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время включения из Military Media Center.

По ее словам, на южном фланге Бахмута идет продвижение.

"На прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр", — заявила Маляр.

В целом Вооруженные силы Украины освободили уже 44 кв. км территории освобождены на этом направлении.

Напомним, Силы обороны деоккупировали Роботино Запорожской области.

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Дата публикации
Просмотры
657
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