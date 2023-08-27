Зеленский объяснил, какую победу в войне должна одержать Украина: это не просто

Всё будет зависеть от мощи украинской армии и сплоченности общества.

Украина по результатам войны с Россией должна одержать победу, которая сделала бы невозможным повторение военного конфликта в будущем.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук.

"Номер один — окончание войны победой. Победа для всех разная. Для меня, как президента, я бы хотел такую победу с невозможностью возвращения войны. Я хотел бы именно такую. Это не просто. Это составляющая, зависящая от мощи армии, от инфраструктуры безопасности, общества. Номер один от народа — нужно, чтобы народ остался в объединении, единстве", — заявил глава государства.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Есть люди и нелюди! Большое интервью с Зеленским о сенсациях, скандалах, выборах, победе и плане Б".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ответил, готова ли Украина к затяжной войне против России.

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