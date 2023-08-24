Успешное контрнаступление нужно всему миру – Зеленский

Результат украинского контрнаступления зависит от многих факторов, и есть ряд вызовов, влияющих на этот процесс.

Успешное контрнаступление сил обороны Украины и освобождение украинских земель от российских захватчиков нужны всему миру. Сегодня наша страна борется за ценности, объединяющие цивилизованный мир.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Позитивное контрнаступление нужно, я уверен, всему миру. Потому что Украина воюет за наши общие ценности. Хочется, чтобы это наконец-то осознали все в мире", – подчеркнул Глава государства.

"Мы верим в наших бойцов"

Президент акцентировал, что успех украинского контрнаступления зависит от многих факторов. Да, есть ряд вызовов, влияющих на этот процесс. В частности, высокая плотность минирования на захваченных Россией украинских территориях значительно усложняет продвижение наших военных.

"Тысячи мин, все заминировано, но бойцы идут вперед, мы в них верим", – отметил он.

Важно, чтобы военные оставались мотивированными. Именно поэтому они должны знать, что их жизни ценят и хранят. По словам лидера, с этой целью Украина ведет переговоры с партнерами по предоставлению эвакуационных бронированных медицинских машин.

Ранее украинское контрнаступление прокомментировал глава ГУР МО Кирилл Буданов. Он признал, что Украина отстает от планируемого графика, но Силы обороны идут к цели – деоккупировать все территории.

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