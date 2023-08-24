Успішний контрнаступ потрібен всьому світу – Зеленський

Результат українського контрнаступу залежить від багатьох чинників, і є низка викликів, які впливають на цей процес.

Успішний контрнаступ Сил оборони України та звільнення українських земель від російських загарбників потрібні всьому світу. Сьогодні наша країна бореться за цінності, які об'єднують цивілізований світ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Позитивний контрнаступ потрібен, я впевнений, усьому світу. Бо Україна воює за наші спільні цінності. Хочеться, щоб це нарешті усвідомили всі у світі", – наголосив глава держави.

"Ми віримо в наших бійців"

Президент акцентував, що успіх українського контрнаступу залежить від багатьох чинників. Так, є низка викликів, які впливають на цей процес. Зокрема, висока щільність мінування на захоплених Росією українських територіях значно ускладнює просування наших військових.

"Тисячі мін, усе заміновано, але бійці йдуть уперед, ми в них віримо", – зазначив він.

Надважливо, щоб військові залишалися вмотивованими. Саме тому вони повинні знати, що їхні життя цінують і бережуть. За словами лідера, з цією метою Україна веде переговори з партнерами щодо надання броньованих евакуаційних медичних машин.

Раніше український контрнаступ прокоментував очільник ГУР МО Кирило Буданов. Він визнав, що Україна відстає від запланованого графіку, але Сили оборони йдуть до мети – деокупувати всі території.

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