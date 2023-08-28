Ребенок и жара: меры предосторожности

Время от времени средства массовой информации сообщают о трагических случаях, которые происходят с детьми, оставленными без присмотра на солнцепеке.

Как не допустить трагедии и сохранить здоровье ребенка в летнюю жару, нам рассказал врач-педиатр, неонатолог клиники "Педиатр" Михаил Соколовский.

Ребенок – тоже человек. И, как любой человек, страдает от жары. Только отличаются малыши в этом от взрослых тем, что в то время, когда взрослому просто жарко, ребенку очень жарко. Согласитесь, взрослого, просто так беспрестанно бегающего кругами, потому что весело, вряд ли встретишь на улице. Итак, тепла, как побочного продукта нашей жизнедеятельности, детским организмом выделяется больше. Поэтому важно всегда помнить, что вопрос терморегуляции для ребенка стоит острее, чем для взрослого. С этой точки зрения более чем странно выглядит мама, идущая по улице в легком летнем платьице, и ребенок в коляске, укутанный с ног до головы.

Фото: Credits

Когда жара опасна

Есть несколько причин перегрева:

Дефект ухода. Перегрев может произойти, если:

ребенок в жару одет теплее, чем одеты родители;

малыш слишком долго пребывает на солнце. Не стоит, придя на пляж, вынуждать малыша ждать, пока мама получит хороший загар. Ребенок должен быть в панамке, а лучше всего – в тени или в проветриваемом помещении. Перегрев с трагическими последствиями может наступить, если родители идут в супермаркет или на рынок, оставив ребенка в машине.

Нарушение терморегуляции

Фото: Credits

В жару ребенок обязательно должен пить жидкость и потеть. К сожалению, встречаются мамы, приучающие девочек еще с годовалого возраста пользоваться антиперспирантами, чего делать ни в коем случае нельзя. Когда ребенок потеет, увеличивается его теплоотдача.

Симптомы перегрева (в зависимости от степени перегрева):

повышение температуры тела;

вялость и бледность;

потеря сознания;

судороги.

Что делать при перегреве

Если вы видите, что ребенок в жару начинает вести себя неадекватно (либо слишком возбужден, либо слишком заторможен), нужно предпринять следующие шаги:

Вывести ребенка в тень на хорошо проветриваемое пространство, но не под кондиционер.

когда ребенок потеет, увеличивается его теплоотдача

Давать много жидкости часто и мелкими порциями (чтобы не провоцировать рвоту).

В редких случаях требуются жаропонижающие: "Ибупрофен" или "Парацетомол" в возрастной дозировке.

Как не простудиться в жару

Если вы в жаркую погоду заходите с улицы в комнату, где работает кондиционер, резкий перепад температур может спровоцировать простуду. Поэтому помещение, где живет ребенок, лучше всего просто проветривать. Но если на улице слишком жарко и прохладный воздух в квартиру не поступает, безопаснее будет поступить следующим образом: выйдя на улицу, открыть окна, чтобы проветрить помещение, а придя с улицы, закрыть окна и включить кондиционер. В этом случае ваш малыш будет остывать вместе с комнатой.

Татьяна Корякина