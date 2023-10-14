РФ зі "Смерчів" обстріляла село на Донеччині: загинула дитина (відео)

Російські окупанти 14 жовтня обстріляли зі "Смерчів" село Багатир у Донецькій області. Внаслідок атаки загинув 11-річний хлопчик. Його мама та 6-річний брат отримали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

"Хлопчику лише два дні тому виповнилося 11 років. 31-річна матір і її молодший син госпіталізовані з численними пораненнями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зафіксовано дев'ять "прильотів" зі "Смерча" по житловому сектору. Пошкоджено 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто та електромережа.

У поліції зауважують, що деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші дивом вижили під руїнами власних домівок.

Як повідомлялося, вранці 14 жовтня окупанти влучили у будинок у Бериславі на Херсонщині. Під завалами опинилася 60-річна жінка. Вона загинула, бог отримала травми, несумісні з життям.

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