На фронті помітили рідкісну техніку росіян: "У РФ їх всього кілька штук"

Росія не справляється з втратами власного оборонно-промислового комплексу, тому кидає на фронт усю техніку, яку має.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що на фронті було зафіксовано російського "рідкісного звіра" — БТР-90.

Про це він розповів у своєму Telegram.

"Чому рідкісний? Та тому, що свого часу саме ним мали замінити БТР-80, але, незважаючи на низку вельми цікавих і слушних рішень, дорогий проєкт було заблоковано. У наявність у Росії всього кілька таких БТР перебувало на зберіганні. Повторюся, не кілька десятків, а кілька штук", - розповів експерт.

Тепер "унікальний" БТР-90 опинився в епіцентрі подій в Україні.

"Причина насправді вельми прозаїчна - російський ВПК не справляється з компенсацією втрат ББМ (бойових броньованих машин - ред.), і на фронт відправляється все. Абсолютно все. Навіть такі єдинороги", - каже Коваленко.

Скільки росіяни ще можуть вести війну

За словами керівника ГУР Кирила Буданова, Росія може вести війну проти України максимум до 2026 року, тому що з економікою та технікою у них виникнуть проблеми.

"По оцінці економіки, без особливих проблем Росія може її (війну - ред.) собі дозволити до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго. Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька", - сказав Буданов.

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