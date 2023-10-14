Кулеба про конфлікт з Польщею: "історія із зерном – не стратегічна"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що конфлікт України і Польщі щодо експорту зерна з точки зору Європейського Союзу – це набагато менша проблема, ніж альянс України і Польщі в межах ЄС. З точки зору впливу на процеси всередині і динаміку в ЄС.

Про це міністр розповів в інтерв'ю Наталі Мосейчук на каналі "Мосейчук +".

"Я б не драматизував історію з зерном. Вона дуже погана, але не стратегічна", - зазначив він.

Дмитро Кулеба також прокоментував заяви свого колеги – міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау.

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"Я до нього ставлюся з повагою і з розумінням. Це мудра людина. Помітьте, я нічого не відповідав на це все. Вважаю, що до 15 жовтня чим менше ми говоримо – і українці, і поляки, тим простіше буде потім вирулювати з цієї ситуації", - наголосив очільник МЗС України.

У Польщі 15 жовтня – відбудуться чергові парламентські вибори.

"У них там своя історія. Поляки чесно сказали: Україна – це ось така кількість відсотків на виборах. Україна ділиться на дві частини – це зерно і Волинь. Той, хто всередині Польщі правильно використає тему Волині і тему зерна, отримає більше голосів. Така їхня внутрішня логіка", - резюмував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону імпорту української агропродукції.

Польща попросила Україну відкликати позов до СОТ.

Згодом у Мінагрополітики заявили, що Польща та України домовилися знайти спільне вирішення щодо ембарго на зерно, що спричинило суперечку між двома країнами.

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