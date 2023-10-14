Коли Україна стане членом ЄС: Кулеба відповів

Україна готується до вступу в ЄС. Процес може відбутися швидше, ніж зазвичай.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Наталії Мосейчук на каналі Мосейчук+

"В середньому вступ країни до Європейського Союзу займає 10 років від моменту ухвалення рішення про кандидатство. У нас це відбувається набагато швидше зараз. Лунає цифра до 2030 року, тому що всередині Європейського Союзу є внутрішня дискусія, вони кажуть, що ані реформи ЄС, ані розширення ЄС не можуть тривати вічно. Український кейс вивів Європейський Союз з летаргічного сну. Півтора роки тому, якби я 21 лютого говорив з кимось в ЄС про розширення Європейського Союзу - не про Україну, а просто про розширення - я би вислухав монолог на тему втоми від розширення, і взагалі - куди ви лізете, це нікому не потрібно і в осяжній перспективі не відбудеться. Саме український кейс повністю це змінив", - сказав він.

Нагадаємо:

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата у члени Євросоюзу, а у лютому 2023-го президент Володимир Зеленський заявив про намір отримати повноправне членство вже за два роки.

Набуття статусу кандидата на вступ до ЄС важливий крок у процесі євроінтеграції, проте не означає гарантованого набуття повноцінного членства у найближчому майбутньому. Крім України наразі статус кандидата мають ще шість країн —

Албанія

Туреччина

Північна Македонія

Чорногорія

Сербія

Молдова

У середньому члени ЄС проходили шлях від початку переговорного етапу до вступу за 4 роки та 10 місяців. Найшвидше його подолали Австрія, Фінляндія та Швеція — трохи менше ніж за два роки. Найдовше йшла Хорватія — майже вісім років.

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