Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба ответил

Украина готовится к вступлению в ЕС. Процесс может произойти быстрее обычного.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Натальи Мосейчук на канале Мосейчук+

"В среднем вступление страны в Европейский Союз занимает 10 лет с момента принятия решения о кандидатстве. У нас это происходит гораздо быстрее сейчас. Звучит цифра до 2030 года, потому что внутри Европейского Союза есть внутренняя дискуссия, они говорят, что ни реформы ЕС, ни расширение ЕС не могут продолжаться вечно. Украинский кейс вывел Европейский Союз из летаргического сна. Полтора года назад, если бы я 21 февраля говорил с кем-то в ЕС о расширении Европейского Союза — не об Украине, а просто о расширении — я бы выслушал монолог на тему усталости от расширения, и вообще — куда вы лезете, это никому не нужно и в обозримой перспективе не произойдет. Именно украинский кейс полностью это изменил", — сказал он.

Напомним:

23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза, а в феврале 2023 года президент Владимир Зеленский заявил о намерении получить полноправное членство уже через два года.

Обретение статуса кандидата на вступление в ЕС - важный шаг в процессе евроинтеграции, однако не означает гарантированного обретения полноценного членства в ближайшем будущем. Кроме Украины, статус кандидата имеют еще шесть стран.

Албания

Турция

Северная Македония

Черногория

Сербия

Молдова

В среднем члены ЕС проходили путь с начала переговорного этапа до вступления за 4 года и 10 месяцев. Быстрее всего его преодолели Австрия, Финляндия и Швеция — чуть менее двух лет. Дольше всего шла Хорватия — почти восемь лет.

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