У Дніпрі екскомандир бригади тероборони "віджав" майно підприємств – фото

Колишньому командиру бригади територіальної оборони, який сприяв захопленню майна підприємств у Дніпрі, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року видав незаконний наказ про примусове відчуження під час воєнного стану на користь військової частини нерухомого майна декількох юридичних осіб у м. Дніпро. Це майно розташоване на двох земельних ділянках поблизу р. Дніпро площею 1,3 га.

"Віджате" майно підприємств у Дніпрі

"Віджате" майно підприємств у Дніпрі

"Віджате" майно підприємств у Дніпрі

Цей наказ став підставою для рейдерського захоплення невстановленими особами добровольчого формування, які не мають жодного відношення до цієї військової частини та представників влади, нерухомого майна, демонтажу та знищення будівель.

"Далі вони огородили землю з метою будівництва на ній нових об’єктів нерухомості. Такими неправомірними діями потерпілим завдано 21 млн грн збитків. Висновком судової військової експертизи підтверджено незаконність наказу та дій командира. Наразі на земельні ділянки накладено арешт. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Колишньому командиру окремої бригади територіальної оборони повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень(ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Нагадаємо, скандальний блогер та ексрозвідник, що втік до РФ, отримав звинувачення в держзраді.

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