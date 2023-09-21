"Зернова" криза: Польща та Україна домовилися знайти компроміс

Польща та України домовилися знайти спільне вирішення щодо ембарго на зерно, що спричинило суперечку між двома країнами.

Про це йдеться на сайті Мінагрополітики.

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Зазначається, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом.

"Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн. Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту", - наголосили у відомстві.

В найближчі дні очікуються ще одні переговори, під час яких буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін.

Окрім того, Польща погодилася вивчити український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.

Тим часом видання PAP пише, що міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус зазначив, що вони "відкриті до пошуку рішення , яке убезпечить полський ринок, захистить польських фермерів та допоможе Україні".

"Ми хочемо допомогти Україні з транзитом, але він має бути транзитом, а не шкодити польським фермерам", – сказав він.

Нагадаємо, посла України в Польщі викликали "на килим" через заяву Зеленського.

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