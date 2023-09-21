"Зерновой" кризис: Польша и Украина договорились найти компромисс

Польша согласилась изучить украинский план по экспорту.
Польша и Украина договорились найти общее решение относительно эмбарго на зерно, что повлекло за собой спор между двумя странами.
Об этом говорится на сайте Минагрополитики.
Отмечается, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом.
"Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран. Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, в ближайшее время выработать вариант взаимодействия по вопросам экспорта", — отметили в ведомстве.
В ближайшие дни ожидаются еще одни переговоры, в ходе которых будут обсуждены подготовленные к тому времени вопросы обеих сторон.
Кроме того Польша согласилась изучить украинский план экспорта и подготовит свои предложения к нему.
Между тем, издание PAP пишет, что министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус отметил, что они "открыты к поиску решения, которое обезопасит польский рынок, защитит польских фермеров и поможет Украине".
"Мы хотим помочь Украине с транзитом, но он должен быть транзитом, а не вредить польским фермерам", – сказал он.
Напомним, посла Украины в Польше вызвали "на ковер" из-за заявления Зеленского.
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