"Зерновой" кризис: Польша и Украина договорились найти компромисс

Польша и Украина договорились найти общее решение относительно эмбарго на зерно, что повлекло за собой спор между двумя странами.

Об этом говорится на сайте Минагрополитики.

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Отмечается, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом.

"Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран. Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, в ближайшее время выработать вариант взаимодействия по вопросам экспорта", — отметили в ведомстве.

В ближайшие дни ожидаются еще одни переговоры, в ходе которых будут обсуждены подготовленные к тому времени вопросы обеих сторон.

Кроме того Польша согласилась изучить украинский план экспорта и подготовит свои предложения к нему.

Между тем, издание PAP пишет, что министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус отметил, что они "открыты к поиску решения, которое обезопасит польский рынок, защитит польских фермеров и поможет Украине".

"Мы хотим помочь Украине с транзитом, но он должен быть транзитом, а не вредить польским фермерам", – сказал он.

Напомним, посла Украины в Польше вызвали "на ковер" из-за заявления Зеленского.

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