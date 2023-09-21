Одержимая кроссвордами женщина прекратила общаться с мужем и детьми

Американец пожаловался на свою жену, которая, по его словам, стала одержимой кроссвордами.

Об этом пишет New York Post.

Он отметил, что в браке с любимой 30 лет. Все было хорошо до момента, пока избранница не вышла на пенсию и не увлеклась новым хобби.

"Она делает это весь день, смотрим ли мы телевизор, разговариваем или едим. Когда мы выходим куда-то, она берет с собой кроссворды или разгадывает их на своем телефоне. Когда наши дети приходят в гости, она игнорирует их и разгадывает кроссворды. Во время последних праздничных торжеств она сидела, глядя на кроссворды на телефоне, вместо того, чтобы участвовать в семейном общении. Если бы она была моим ребенком, я отобрал бы у нее телефон, но она взрослая и моя жена, поэтому я не могу этого сделать. До выхода на пенсию она разгадывала кроссворды дважды или трижды в неделю, и нам было весело разгадывать их вместе. Сейчас меня полностью игнорируют. Я говорил с ней о своих чувствах. Не помогло", — пожаловался он.

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Поэтому мужчина обратился за советом к американской обозревательнице Эбигейл Ван Бюрен, также известной как Джин Филлипс, ведущей колонку "Дорога Эбби". В ответ она посоветовала еще раз поговорить с супругой.

"Скажите ей, что вы больше не хотите, чтобы вас игнорировали, пока она прибегает к своей одержимости кроссвордами. То, что она делает, несправедливо по отношению к вам и семье. Предложите вам двум проконсультироваться у лицензированного терапевта по вопросам брака и семьи. Если она откажется, запланируйте несколько сеансов. Судя по тому, что вы описали, ваш брак в беде и ваша жена разгадывает кроссворды, чтобы уйти от реального мира".

Напомним, женщина показала видео, как застукала любимого-изменщика на горячем. Несмотря на то, что он выключил телефон и геолокацию, она все равно его нашла.

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