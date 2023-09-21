Судья оскандалилась, заказав себе на работу стриптизера - видео

Это не первый инцидент с госслужащей.

Судья оказалась в центре скандала после видео, на котором для нее танцует стриптизер прямо в здании суда в Кукуте, Колумбия.

Об этом пишет Daily Star.

В ролике, появившемся в Сети, Вивиан Полания сидит на стуле, пока мускулистый мужчина в переднике кружит над ней, кормит ее вафлями в форме пениса и трется о нее половым органом.

Несколько чиновников сняли дерзкие сцены на свои телефоны.

Видео вызвало споры в Интернете: адвокаты и другие государственные чиновники подвергли критике ее пикантные выходки, предупреждая, что суды "нельзя превращать в дома бурлеска". Однако татуированный судья настаивает на невиновности своих действий, утверждая, что они произошли в нерабочее время.

В разговоре с местными СМИ Полания, сама оплатившая мероприятие, сказала: "Нас пригласили на вечеринку в честь Дня любви и дружбы, ее назвали "красочной вечеринкой". Я не думаю, что это видео откровенно сексуального характера, мы просто развлекались".

Однако представитель Секционного судебного совета Северного Сантандера и Арауки заявил: "Мы в совместной работе с Секционным управлением судебной администрации Кукуты считаем необходимым установить руководящие принципы, которые должны придерживаться должностными лицами и сотрудниками по эффективному использованию общественных мест".

Адвокат Кристиан Лин заявил местным СМИ: "Судьи подлежат общественному контролю, и люди, видя это, понимают, что касается достоинства правосудия. Суд и его помещение общего пользования не могут быть превращены в дом бурлеска, что и видно на видео".

Но это не в первый раз, когда Поляния попадает в скандал. В прошлом году ее отстранили от должности на три месяца за то, что она явилась полуобнаженной и курила во время слушаний, которые проводили по видеосвязи.

В 2020 году она попала под расследование после того, как поделилась дерзкими фотографиями себя в нижнем белье с целью получения скидок на одежду.

С тех пор Национальная комиссия по судебной дисциплине "заказала провести расследование в отношении чиновников и сотрудников", появившихся в последнем видео Полании.

Напомним, недавно колумбийский политик топлес с любовником записала скандальное видео, где похвасталась оргазмами и призвала голосовать за нее. Она заявила, что ролик слили в Сеть коллеги.

Читайте также: