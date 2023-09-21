Суддя оскандалилася, замовивши собі на роботу стриптизера – відео

Це не перший інцидент з держслужбовицею.

Суддя опинилася в центрі скандалу після відео, на якому для неї танцює стриптизер просто у будівлі суду в Кукуті, Колумбія.

Про це пише Daily Star.

У ролику, яке з'явилося в Мережі, Вівіан Поланія сидить на стільці, поки м'язистий чоловік у фартуху кружляє над нею, годує її вафлями у формі пеніса та треться об неї статевим органом.

Декілька чиновників зняли зухвалі сцени на свої телефони.

Відео викликало суперечки в Інтернеті: адвокати та інші державні чиновники розкритикували її пікантні витівки, попереджаючи, що суди "не можна перетворювати на будинки бурлеску". Проте татуйована суддя наполягає на невинності своїх дій, стверджуючи, що вони сталися у неробочий час.

У розмові з місцевими ЗМІ Поланія, яка сама оплатила захід, сказала: "Нас запросили на вечірку на честь Дня кохання та дружби, її назвали "барвною вечіркою". Я не думаю, що це відео відверто сексуального характеру, ми просто розважалися".

Проте представник Секційної судової ради Північного Сантандера та Араукі заявив: "Ми у спільній роботі з Секційним управлінням судової адміністрації Кукути вважаємо за необхідне встановити керівні принципи, які повинні дотримуватися посадовими особами та співробітниками щодо ефективного використання громадських місць".

Також читайте У торговому центрі в Дніпрі стався скандал через годування грудьми: фото

Адвокат Крістіан Лін заявив місцевим ЗМІ: "Судді підлягають громадському контролю, і люди, бачачи це, розуміють, що торкається гідності правосуддя. Суд та його приміщення загального користування не можуть бути перетворені на будинок бурлеску, що й видно на відео".

Але це не вперше, коли Полянія потрапляє у скандал. Минулого року її усунули з посади на три місяці за те, що вона з'явилася напівоголеною і курила під час слухань, які проводили відеозв'язком.

А 2020 року вона потрапила під розслідування після того, як поділилася зухвалими фотографіями себе у спідній білизні з метою отримання знижок на одяг.

Відтоді Національна комісія із судової дисципліни "замовила провести розслідування щодо чиновників та співробітників", які з'явилися в останньому відео Поланії.

Нагадаємо, нещодавно колумбійська політикиня топлес з коханцем записала скандальне відео, де похизувалася оргазмами і закликала голосувати за неї. Вона заявила, що ролик злили у Мережу колеги.

Читайте також: