На Хмельниччині під час тривоги спрацювала ППО: що відомо

Влучань на території області не зафіксовано.

Вранці, 21 вересня, під час повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювала протиповітряна оборона. Уламки збитих ракет впали в одному з населених пунктів.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вранці під час повітряної тривоги в області було чутно вибухи. Працювали сили ППО. Внаслідок ворожої атаки влучань в об'єкти області не зафіксовано", - наголосив він

За словами Тюріна, внаслідок падіння уламку ракети в одному з сіл області пошкоджено літню кухню будинку. Крім того, пошкоджене скло автомобіля. Потерпілих немає.

Як повідомлялося, в Хмельницькій області двічі було оголошено повітряну тривогу: 04:53 - 06:37 та 07:45 - 08:37. Повідомлялося, що у Хмельницькому під час тривоги сталися вибухи.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що вночі Україну атакували 10 Ту-95мс. Окупанти випустили ракети повітряного базування базування Х-101/Х-555/Х-55. Було здійснено пуски 43 крилатих ракет, 36 із них збито силами ППО.

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