Рівне зазнало декількох ракетних ударів: ОВА про наслідки влучання

Інформації про потерпілих немає.

Зранку 21 вересня під час повітряної тривоги російські війська атакували ракетами Рівненську область. Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів.

Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Без людських жертв", - інформує керівник ОВА.

Російські ракети влучили в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Зокрема, постраждало СТО і п'ять автомобілів, що були на її території.

Внаслідок ворожого удару частина Рівненського району залишилася без електроенергії. Бригади "Рівнеобленерго" працюють над відновленням.

Нагадаємо, зранку 21 вересня росіяни масовано атакували Україну ракетами. Стало відомо, що у Рівному є "прильоти". Повідомлялося, що в деяких районах зникло світло.

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