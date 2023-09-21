Ракетний удар по Черкасах: кількість потерпілих стрімко зросла

У Черкасах до десяти осіб зросла кількість травмованих унаслідок падіння уламків збитих ракет у центрі міста зранку четверга, 21 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

"Черкаси. Станом на 08:40 кількість травмованих унаслідок російського удару зросла до 10 осіб", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляє про дев'ятьох травмованих осіб.

"Натепер (09:04 - Ред.) відомо про дев'ятьох потерпілих. Із них двоє - тяжкі. Медики надають усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УДАР по готелю в Черкасах - під завалами ще може бути біля 20 людей!

Як повідомлялося, зранку 21 вересня Росія завдала ракетного удару по Черкасах. Уламки наробили лиха у центральній частині міста. Постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.

У будівлі готелю, на яку впали уламки, могли перебувати близько 23 людей. Кілька з них можуть бути під завалами.

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