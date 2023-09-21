Повітряна тривога: на Прикарпатті є ризики ракетних ударів

Зранку 21 вересня в низці областей на заході України оголошено повітряну тривогу. На Прикарпатті є ризики ракетних ударів.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"В області оголошена повітряна тривога! Є ризики ракетних ударів! Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Про небезпеку для регіону інформували і Повітряні сили. Тривога на Прикарпатті триває від 07:50.

"Крилата ракета продовжує рух у напрямку Чернівецької та Івано-Франківської областей", - наголосили в ПС.

Як повідомлялося, зранку, близько 07:30 в багатьох областях було знову оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ заявили, що над Україною є група російських ракет.

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