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Воздушная тревога: на Прикарпатье есть риски ракетных ударов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Воздушная тревога: на Прикарпатье есть риски ракетных ударов

Воздушная тревога.

В области объявлена тревога.

Утром 21 сентября в ряде областей на западе Украины объявлена воздушная тревога. В Прикарпатье есть риски ракетных ударов.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"В области объявлена воздушная тревога! Есть риски ракетных ударов! Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Об опасностях для региона информировали и Воздушные силы. Тревога на Прикарпатье продолжается с 07:50.

"Крылатая ракета продолжает движение в направлении Черновицкой и Ивано-Франковской областей", — подчеркнули в ПС.

Как сообщалось, утром, около 07:30 во многих областях была вновь объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ заявили, что над Украиной находится группа российских ракет.

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Дата публикации
Просмотры
4167
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