Вероятна вторая волна ракет и БПЛА — мэр Ровно

Воздушная тревога продолжается в западных областях. Возможна вторая волна атаки дрона и ракета.

Об этом сообщил мэр Ровно Александр Третьяк.

"Враг готовится к уничтожению энергетической инфраструктуры в преддверии отопительного сезона. Таким образом ищет слабые места, истощает ПВО. Как и прогнозировал ранее, зима будет сложной и со многими вызовами. Воздушная тревога продолжается, вероятна вторая волна ракет и БПЛА", — написал он.

Напомним, по данным Ровенской ОВА, в Ровно раздались взрывы во время воздушной тревоги. К сожалению, есть прилеты.

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