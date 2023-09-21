Вероятна вторая волна ракет и БПЛА — мэр Ровно

Враг готовится к уничтожению энергетической инфраструктуры, предупредил Третьяк.
Воздушная тревога продолжается в западных областях. Возможна вторая волна атаки дрона и ракета.
Об этом сообщил мэр Ровно Александр Третьяк.
"Враг готовится к уничтожению энергетической инфраструктуры в преддверии отопительного сезона. Таким образом ищет слабые места, истощает ПВО. Как и прогнозировал ранее, зима будет сложной и со многими вызовами. Воздушная тревога продолжается, вероятна вторая волна ракет и БПЛА", — написал он.
Напомним, по данным Ровенской ОВА, в Ровно раздались взрывы во время воздушной тревоги. К сожалению, есть прилеты.
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