Ймовірна друга хвиля ракет та БПЛА - Третяк

Повітряна тривога триває у західних областях. Можлива друга хвиля атаки дрона та ракета.

Про це повідомив відсторонений мер Рівного Олександр Третяк.

"Ворог готується до знищення енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Таким чином шукає слабкі місця, виснажує ППО. Як і прогнозував раніше, зима буде складною та з багатьма викликами. Повітряна тривога продовжується, ймовірна друга хвиля ракет та БПЛА", - написав він.

Нагадаємо, за даними Рівненської ОВА, у Рівному пролунали вибухи під час повітряної тривоги. На жаль, є прильоти.

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