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Росія масовано атакує Україну: де лунають вибухи

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2026
Час на прочитання
1 хв
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Росія масовано атакує Україну: де лунають вибухи

Ворожі ракета / Фото: Associated Press

Внаслідок атаки є пошкодження та потерпілі.

Росія атакує українські міста ракетами. В різних регіонах України лунали вибухи.

Про наслідки повідомив очільник МВС Ігор Клименко. 

Наслідки атаки окупантів:

У Черкасах внаслідок ракетного удару будівлю готелю виникла пожежа, а також зафіксували загорання торгівельних павільйонів на ринку. Постраждало 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Всі служби працюють на місці.

У Києві в результаті падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загорання. На жаль, є постраждалі: 7 осіб, у тому числі дитина.

У Харкові в результаті атаки зруйновано складську будівлю. Постраждало 2 особи.

Є влучання та пошкодження також на Рівненщині. Всі відповідні служби працюють.

На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено. 

У Львівській області ворог наніс удар по промисловій зоні, є руйнування та загорання.

Нагадаємо, в Україні триває повітряна тривога через загрозу ракетного удару. 

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Дата публікації
Перегляди
2026
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