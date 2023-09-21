Росія масовано атакує Україну: де лунають вибухи

Внаслідок атаки є пошкодження та потерпілі.
Росія атакує українські міста ракетами. В різних регіонах України лунали вибухи.
Про наслідки повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Наслідки атаки окупантів:
У Черкасах внаслідок ракетного удару будівлю готелю виникла пожежа, а також зафіксували загорання торгівельних павільйонів на ринку. Постраждало 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Всі служби працюють на місці.
У Києві в результаті падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загорання. На жаль, є постраждалі: 7 осіб, у тому числі дитина.
У Харкові в результаті атаки зруйновано складську будівлю. Постраждало 2 особи.
Є влучання та пошкодження також на Рівненщині. Всі відповідні служби працюють.
На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.
У Львівській області ворог наніс удар по промисловій зоні, є руйнування та загорання.
Нагадаємо, в Україні триває повітряна тривога через загрозу ракетного удару.
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