Россияне нанесли шесть ударов ракетами по Харькову

Известно о двух пострадавших.

Утром четверга, 21 сентября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Харьков. В частности, произошли прилеты в Слободском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли шесть ударов по городу Харькову, в частности в Слободском районе. Экстренные службы работают на местах попаданий", — подчеркнул он.

По словам Синегубова, в результате ударов РФ возникли повреждения гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, городской голова Игорь Терехов сообщил о двух пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова.

"Их госпитализировали в больницу. На месте "прилетов" работают соответствующие службы, устраняют их последствия", — добавил мэр.

Кстати, в Харьковской области ночью несколько раз объявляли тревогу. Около 06:00 в ОВА сообщили, что россияне наносят удары по областному центру.

Напомним, ночью страна-агрессорка Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар. РФ запустила по Украине три группы крылатых ракет, а также атаковала Харьков ракетами С-300.

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