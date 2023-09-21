Росіяни завдали шість ударів ракетами по Харкову

Відомо про двох потерпілих.

Зранку четверга, 21 вересня, російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Харків. Зокрема, сталися "прильоти" у Слобідському районі.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали шість ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі. Екстрені служби працюють на місцях влучань", - наголосив він.

За словами Синєгубова, внаслідок ударів РФ є пошкодження цивільної інфраструктури.

Своєю чергою, міський голова Ігор Терехов повідомив про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова.

"Їх госпіталізували до лікарні. На місці "прильотів" працюють відповідні служби, усувають їхні наслідки", - додав мер.

До слова, у Харківській області вночі кілька разів оголошували тривогу. Близько 06:00 в ОВА повідомили, що росіяни завдають ударів по обласному центрі.

Нагадаємо, вночі країна-агресорка Росія завдала по Україні масованого ракетного удару. РФ запустила по України три групи крилатих ракет, а також атакувала Харків ракетами С-300.

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