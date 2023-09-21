Обстріл Харкова: постраждалих побільшало, куди "прилетіло" (фото)

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Внаслідок обстрілу Харкова ракетами типу С-300 21 вересня кількість постраждалих зросла до трьох. Пошкоджено низку складів, промислових будівель та житлових будинків.
Про це повідомили Харківська обласна прокуратура та мер Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону.
За даними прокуратури, російські окупанти 21 вересня приблизно о 5:50 атакували Харків ракетами типу С-300. Зафіксовані влучання шести ракет у Слобідському районі міста.
Поранені і наслідки атаки по Харкову
Внаслідок атаки були поранені троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років. Терехов повідомив, що двоє з постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості в лікарні.
Окрім того, в Харкові пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків.
"Щодо наслідків, то були прильоти у виробничу зону. На жаль, було пошкоджено водогін діаметром 200. Зараз працюють наші комунальні установи, "Харківводоканал" щодо локалізації поривів, які є. Одна з міських лікарень зараз знаходиться без водопостачання", – розповів Терехов.
Мер додав, що без водопостачання залишились також кілька приватних будинків. Воду до лікарні та будинків планують подати приблизно до 13:00.
На місцях обстрілів працюють прокурори та слідчі поліції. За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, вранці 21 вересня окупанти атакували Харків шістьома ракетами. Спершу повідомлялося про пошкодження цивільної інфраструктури та двох постраждалих.
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