Обстріл Харкова: постраждалих побільшало, куди "прилетіло" (фото)

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Внаслідок обстрілу Харкова ракетами типу С-300 21 вересня кількість постраждалих зросла до трьох. Пошкоджено низку складів, промислових будівель та житлових будинків.

Про це повідомили Харківська обласна прокуратура та мер Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону.

За даними прокуратури, російські окупанти 21 вересня приблизно о 5:50 атакували Харків ракетами типу С-300. Зафіксовані влучання шести ракет у Слобідському районі міста.

Поранені і наслідки атаки по Харкову

Внаслідок атаки були поранені троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років. Терехов повідомив, що двоє з постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості в лікарні.

Окрім того, в Харкові пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків.

Наслідки обстрілу Харкова ракетами С-300 21 вересня / Фото: Харківська обласна прокуратура

"Щодо наслідків, то були прильоти у виробничу зону. На жаль, було пошкоджено водогін діаметром 200. Зараз працюють наші комунальні установи, "Харківводоканал" щодо локалізації поривів, які є. Одна з міських лікарень зараз знаходиться без водопостачання", – розповів Терехов.

Мер додав, що без водопостачання залишились також кілька приватних будинків. Воду до лікарні та будинків планують подати приблизно до 13:00.

На місцях обстрілів працюють прокурори та слідчі поліції. За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілу Харкова ракетами С-300 21 вересня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Харкова ракетами С-300 21 вересня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Харкова ракетами С-300 21 вересня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Харкова ракетами С-300 21 вересня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Харкова ракетами С-300 21 вересня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вранці 21 вересня окупанти атакували Харків шістьома ракетами. Спершу повідомлялося про пошкодження цивільної інфраструктури та двох постраждалих.

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