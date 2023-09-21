Одержима кросвордами жінка припинила спілкуватися з чоловіком і дітьми

Американець поскаржився на свою дружину, яка, за його словами, стала одержимою кросвордами.

Про це пише New York Post.

Він зазначив, що у шлюбі з коханою 30 років. Все було гаразд до моменту, поки обраниця не вийшла на пенсію та не захопилася новим хобі.

"Вона робить це весь день, чи ми дивимося телевізор, розмовляємо чи їмо. Коли ми виходимо кудись, вона бере з собою кросворди або розгадує їх на своєму телефоні. Коли наші діти приходять у гості, вона ігнорує їх та розгадує кросворди. Під час останніх святкових урочистостей вона сиділа, дивлячись на кросворди на телефоні, замість того, щоб брати участь у сімейному спілкуванні. Якби вона була моєю дитиною, я відібрав би у неї телефон. Але вона доросла і моя дружина, тож я не можу цього зробити. До виходу на пенсію вона розгадувала кросворди двічі чи тричі на тиждень, і нам було весело розгадувати їх разом. Наразі мене повністю ігнорують. Я говорив з нею про свої почуття. Не допомогло", - пожалівся він.

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Тому чоловік звернувся за порадою до американської оглядачки Ебігейл Ван Бюрен, також відомою як Джин Філліпс, яка веде колонку "Дорога Еббі". У відповідь вона порадила ще раз поговорити з дружиною.

"Скажіть їй, що ви більше не хочете, щоб вас ігнорували, поки вона вдається до своєї одержимості кросвордами. Те, що вона робить, несправедливо щодо вас та родини. Запропонуйте вам двом проконсультуватися у ліцензованого терапевта з питань шлюбу та сім'ї. Якщо вона відмовиться, заплануйте декілька сеансів. Судячи з того, що ви описали, ваш шлюб у біді і ваша дружина розгадує кросворди, щоб втекти від реального світу".

Нагадаємо, жінка показала відео, як заскочила коханого-зрадника на гарячому. Попри те, що він вимкнув телефон і геолокацію, вона всеодно його знайшла.

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