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Favbet Foundation передав стрілецькому підрозділу ЗСУ пікап високої прохідності

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Favbet Foundation передав стрілецькому підрозділу ЗСУ пікап високої прохідності

Сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав стрілецькому підрозділу пікап високої прохідності Nissan Navara, повідомили представники фонду.

Автомобіль уже працює в складі Сил оборони, допомагаючи підвищувати ефективність виконання поставлених завдань.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 220 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані для ударних рот «Армії дронів».

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 115 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Дата публікації
Перегляди
51
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