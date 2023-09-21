Девушка с раздвоенным языком ошарашила пользователей, как она ест - видео

Мастер тату из США, раздвоившая себе язык, показала, как она ест.

Вий Дукетт загрузила в свой аккаунт TikTok ролик, где она ест лапшу, и пользователи не могли поверить своим глазам.

Девушка научилась двигать обеими сторонами языка. В ролике она хватает им блюдо из вилки и закидывает в рот.

Публикация собрала около 8 млн просмотров и более 240 тысяч лайков. В комментариях пользователи написали, что Вий их удивила.

Я не был готов к такому

Я никогда не думала, что эти раздвоенные языки могут делать такие вещи

Это действительно выглядит интересно

Также она рассказала, как перенесла процедуру. По ее словам, по ощущениям это похоже на пирсинг.

"Весь процесс оказался намного проще, чем я ожидала, и занял всего 15 минут. Швы были хуже всего. 2/10 боли из-за разреза. Мне повезло. Лично я имела гораздо хуже стоматологические процедуры, поэтому, думаю, я была гораздо более подготовлена, чем думала. Мне наложили швы на 7 дней. Боль не была сильной. Уздечка у меня все еще есть, она идет справа", — поделилась Вий.

По ее словам, после того, как операция была сделана, у нее началось сильное слюноотделение и начал отекать язык. Через 24 часа язык был увеличенным, но боль все еще была для нее достаточно слабой. Через неделю швы разошлись, и отек значительно снизился.

Вскоре она принялась пытаться двигать каждой частью языка по отдельности.

Напомним, в Индии ребенок родился с 26 пальцами рук и ног. Девочку назвали "реинкарнацией индуистской богини".

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