Девушка с раздвоенным языком ошарашила пользователей, как она ест - видео

Она научилась двигать каждой половинкой.
Мастер тату из США, раздвоившая себе язык, показала, как она ест.
Вий Дукетт загрузила в свой аккаунт TikTok ролик, где она ест лапшу, и пользователи не могли поверить своим глазам.
Девушка научилась двигать обеими сторонами языка. В ролике она хватает им блюдо из вилки и закидывает в рот.
@viiduquette Eating noodles is so fun now #tonguesplit #eatingramen #ramen #noodles #snake #blblbl #tonguetricks #grabbyhands ♬ Say whaaat? — Comedy
Публикация собрала около 8 млн просмотров и более 240 тысяч лайков. В комментариях пользователи написали, что Вий их удивила.
- Я не был готов к такому
- Я никогда не думала, что эти раздвоенные языки могут делать такие вещи
- Это действительно выглядит интересно
Также она рассказала, как перенесла процедуру. По ее словам, по ощущениям это похоже на пирсинг.
"Весь процесс оказался намного проще, чем я ожидала, и занял всего 15 минут. Швы были хуже всего. 2/10 боли из-за разреза. Мне повезло. Лично я имела гораздо хуже стоматологические процедуры, поэтому, думаю, я была гораздо более подготовлена, чем думала. Мне наложили швы на 7 дней. Боль не была сильной. Уздечка у меня все еще есть, она идет справа", — поделилась Вий.
По ее словам, после того, как операция была сделана, у нее началось сильное слюноотделение и начал отекать язык. Через 24 часа язык был увеличенным, но боль все еще была для нее достаточно слабой. Через неделю швы разошлись, и отек значительно снизился.
Вскоре она принялась пытаться двигать каждой частью языка по отдельности.
Напомним, в Индии ребенок родился с 26 пальцами рук и ног. Девочку назвали "реинкарнацией индуистской богини".
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