У Зеленського впевнені, що Польща продовжить підтримувати Україну

Подоляк заявив, що відносини між Польщею та Україною є позитивними та прагматичними.

Київ та Варшава домовляться про вирішення конфлікту щодо імпорту українського зерна і підтримка з боку Польщі буде тривати.

Про це в етері телемарафону заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що відносини між Польщею та Україною є позитивними та прагматичними. Він зауважив, що Варшава хоче захистити свої економічні інтереси, в той момент Київ шукає способи зберегти економічний потенціал, особливо в умовах атак на порти, які регулярно здійснюють російські агресори.

Подоляк заявив, що економіка завжди пов’язана з конкуренцією, але розбіжності між Україною та Польщею являють собою тільки ілюзії, які могли б виникнути у російських інтересів.

"Тому важливо розглядати ситуацію раціонально. Я не бачу жодної можливості, за якої Польща не підтримає Україну до кінця цієї війни. Ми сядемо за стіл переговорів, будемо вести діалог і, безсумнівно, досягнемо угоди", — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України прокоментували зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі Павелом Яблонським.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі відреагували на заяву Зеленського про "сцену для московського актора".

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