Астрологічний прогноз на 21 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергія, що наповнює організм, створює відчуття – іноді помилкове – що немає такої мети, яку людина не може досягти. Але, спрямувавши її у потрібне русло, можна буде вирішити проблеми, які до цього вважалися непідйомними.

Символ дня: Посох.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, сапфіровий, аметистовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, корал, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, пов'язані з системою дихання, триватимуть довго, до того ж, вони можуть призвести до серйозних ускладнень, тому необхідно одразу ж звернутися за допомогою до лікаря.

Харчування дня: можна голодувати та постувати, від курячого м'яса та яєць краще відмовитися.

Стрижка дня: стрижку – як і будь-які інші маніпуляції із волоссям – потрібно перенести на інший день.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів із їстівною верхівкою.

Магія та містика дня: можна виготовляти амулети та талісмани на залучення талану у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сновидіння цієї ночі дадуть відповідь на важливе життєве запитання, особливо якщо поставити його підсвідомості перед сном.

Табу дня: необхідно обережно поводитися зі словами: завдана кимось таким чином образа не залишиться безкарною.

Цитата дня: «Творчість заразлива. Передай іншому» (Альберт Ейнштейн).

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