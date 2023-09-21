Астрологический прогноз на 21 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергия, наполняющая организм, создает ощущение – иногда ошибочное – что нет такой цели, которую человек не может достигнуть. Но, направив ее в нужное русло, можно будет решить проблемы, которые до этого считались неподъемными.
Символ дня: Посох.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, сапфировый, аметистовый.
Счастливые камни дня: сапфир, коралл, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, связанные с системой дыхания, будут длиться долго , к тому же, они чреваты серьезными осложнениями, поэтому необходимо сразу же обратиться за помощью к врачу.
Питание дня: можно голодать и поститься, от куриного мяса и яиц лучше отказаться.
Стрижка дня: стрижку – как и любые другие манипуляции с волосами – нужно перенести на другой день.
Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей со съедобной верхушкой.
Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы на привлечение удачи в бизнесе и финансах.
Сны дня: сновидения нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, особенно если задать его подсознанию перед сном.
Табу дня: необходимо осторожно обращаться со словами: нанесенная кем-то таким образом обида не останется безнаказанной.
Цитата дня: «Творчество заразительно. Передай другому» (Альберт Эйнштейн).
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