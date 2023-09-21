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Астрологический прогноз на 21 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
124
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 21 сентября

Коралл - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: энергия, наполняющая организм, создает ощущение – иногда ошибочное – что нет такой цели, которую человек не может достигнуть. Но, направив ее в нужное русло, можно будет решить проблемы, которые до этого считались неподъемными. 

Символ дня: Посох. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, сапфировый, аметистовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, коралл, гелиотроп. 

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: болезни, связанные с системой дыхания, будут длиться долго , к тому же, они чреваты серьезными осложнениями, поэтому необходимо сразу же обратиться за помощью к врачу. 

Питание дня: можно голодать и поститься, от куриного мяса и яиц лучше отказаться. 

Стрижка дня: стрижку – как и любые другие манипуляции с волосами – нужно перенести на другой день. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей со съедобной верхушкой. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы на привлечение удачи в бизнесе и финансах. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, особенно если задать его подсознанию перед сном. 

Табу дня: необходимо осторожно обращаться со словами: нанесенная кем-то таким образом обида не останется безнаказанной. 

Цитата дня: «Творчество заразительно. Передай другому» (Альберт Эйнштейн). 

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Дата публикации
Просмотры
124
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