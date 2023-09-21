Астрологический прогноз на 21 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергия, наполняющая организм, создает ощущение – иногда ошибочное – что нет такой цели, которую человек не может достигнуть. Но, направив ее в нужное русло, можно будет решить проблемы, которые до этого считались неподъемными.

Символ дня: Посох.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, сапфировый, аметистовый.

Счастливые камни дня: сапфир, коралл, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, связанные с системой дыхания, будут длиться долго , к тому же, они чреваты серьезными осложнениями, поэтому необходимо сразу же обратиться за помощью к врачу.

Питание дня: можно голодать и поститься, от куриного мяса и яиц лучше отказаться.

Стрижка дня: стрижку – как и любые другие манипуляции с волосами – нужно перенести на другой день.

Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей со съедобной верхушкой.

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы на привлечение удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сновидения нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, особенно если задать его подсознанию перед сном.

Табу дня: необходимо осторожно обращаться со словами: нанесенная кем-то таким образом обида не останется безнаказанной.

Цитата дня: «Творчество заразительно. Передай другому» (Альберт Эйнштейн).

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