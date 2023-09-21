Зеленский встретился с президентом Бразилии

Между лидерами Украины и Бразилии состоялся откровенный и конструктивный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился со своим бразильским коллегой Лулой да Силвой.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Зеленского в Telegram.

В сообщении указывается, что между лидерами Украины и Бразилии состоялся откровенный и конструктивный разговор.

"Поручили дипломатическим командам работать над последующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира", — говорится в сообщении.

Также указывается, что представитель Бразилии продолжит работу во встречах по Формуле мира.

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе президента резко ответили бразильскому главе Луле да Силви на его заявление о том, что он не арестует российского диктатора Путина в Бразилии.

Позже Лула да Силва изменил свое мнение об аресте Путина в Бразилии.

Читайте также: