В Україні різко здорожчав популярний овоч: яка ціна наразі

У перші дні 2024 року вартість картоплі на українському ринку в середньому на 11% вища, ніж наприкінці 2023 року.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Висока вартість овоча зумовлена тим, що скоротилася пропозиція в місцевих господарствах. Багато українських виробників не володіють потужностями, щоб довго зберігати продукцію. Тому вони вже відмовилися від продажу картоплі, це сталося ще в першій половині поточного сезону. Також представники оптових компаній скаржаться на відсутність необхідних обсягів якісної картоплі в місцевих господарствах.

Водночас фермери, як йдеться в публікації, головною причиною погіршення якості картоплі називають несприятливі погодні умови під час збирання врожаю: тривалі дощі негативно позначилися не тільки на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості. Також, за словами виробників, посадковий матеріал, який використовували 2023 року, був не найкращої якості.

Тож відпускні ціни на картоплю в Україні станом на сьогодні вже в середньому в 3,9 разу вищі, ніж на початку січня 2023 року.

Раніше стало відомо, що станом на початок січня 2024 року всі овочі "борщового набору" в Україні, крім цибулі та моркви, коштують на 20% дорожче, ніж рік тому.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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