КНДР осуществила испытание подлодки с ядерным оружием

Это стало ответом на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии.

КНДР заявила, что испытала подводную систему ядерного оружия якобы в ответ на совместные морские учения Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии.

Об этом пишет южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на северокорейское информационное агентство KCNA.

Северная Корея провела испытания подводного ядерного дрона Haeil-5-23 в Восточном море и осудила морские учения трех стран, называя их "безрассудной конфронтацией".

KCNA не разглашало характеристик Haeil-5-23 и не дало информации о дате проведения испытания.

Южнокорейское издание напомнило, что в марте 2023 года КНДР впервые сообщила об испытаниях своего подводного ударного беспилотника Haeil-1, заявив, что это "секретное оружие способно генерировать "радиоактивное цунами".

Напомним:

Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совбеза ООН. Однако Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия "враждебной политике" Вашингтона и его союзников.

Известно, что в 2022 году КНДР совершила 37 пусков и всего запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи.

Недавно министры обороны США и Южной Кореи договорились расширить программу совместных военных учений. Стороны также планируют расширить американское присутствие в регионе и доставить истребители F-22, F-35 и авианосцы с ядерными двигателями.

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