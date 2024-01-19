"Євробачення-2024": організатори назвали трьох ведучих нацвідбору

Організатори нацвідбору на "Євробачення-2024" оприлюднили імена зірок, які цьогоріч вестимуть пісенний конкурс.

Так, проведення нацвідбору довірили фронтвумен гурту "The HARDKISS" Юлії Саніній, яка тогоріч була однією з ведучих конкурсу в Ліверпулі, та ведучому ЖВЛ, офіційному голосу "Євробачення" в Україні Тімуру Мірошниченку.

Цікаво, що вперше за історію проведення нацвідбору у нашій країні на сцені з'явиться стендап-комік і волонтер Василь Байдак. У Мережі блогер прославився своїми оригінальними зборами для військових, задля яких він створює пісні та записує креативні ролики.

"Вперше буду ведучим на телебаченні на нацвідборі на "Євробачення". Вперше буду ведучим на телебаченні. За офіційність події я буду відповідати лише смокінгом, а от за що я буду відповідати усім - це за приколи. Буду робити все можливе, аби було смішно, цікаво і чесно. І не переживаю, бо веду нацвідбір із професіоналами", - поділився Василь Байдак Суспільному.

Ведучі нацвідбору на "Євробачення-2024"

До слова, троє ведучих працюватимуть на різних локаціях. Окрім того, що вони вийдуть всі разом на головну сцену, з'являтимуться окремими парами в конкретних зонах.

Бекстейдж та передшоу нацвідбору вестиме Анна Тульєва, ведуча відеоблогу "Євробачення Україна".

Зазначимо, що фінал нацвідбору на "Євробачення-2024" відбудеться у суботу, 3 лютого. Цьогоріч за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі у шведському місті Мальме боротимуться 11 учасників. Першу десятку обрали організатори, а 11-го фіналіста обирали в "Дії" шляхом голосування.

Нагадаємо, нещодавно букмекери вже назвали ймовірного переможця нацвідбору на "Євробачення-2024".

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