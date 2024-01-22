Сына Гринкевича задержали при попытке бежать за границу (видео)

Ранее он был объявлен в розыск.

Романа Гринкевича, подозреваемого в участии в преступной организации и мошенничестве, задержали в Одессе при попытке пересечения границы.

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Андрей Костин, передает Укринформ.

"Все помнят недавнее резонансное дело, в котором печально известному львовскому бизнесмену и его сообщнику было сообщено о подозрении в деле поставок некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн. Четверо фигурантов находятся под стражей, пятого сегодня утром задержали в городе Одессе попытке организации незаконного пересечения государственной границы. Пятого, который уже был объявлен в розыск", — сказал генпрокурор.

Задержание Гринкевича

По данным следствия, подозреваемый выехал в Одессу ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны. 19 января по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на его задержание.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Остальные четверо подозреваемых находятся под стражей.

Что известно о деле Гринкевича

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был задержан работниками ДБР за попытку дать взятку в 500 тысяч долларов одному из руководителей Бюро. Дело в том, что компании, зарегистрированные на членов семьи Гринкевича, подозревают в махинациях с закупками Министерства обороны на 1,5 миллиарда гривен.

Впоследствии стало известно, что связанные с Гринкевичем компании снабжали Минобороны бронежилеты и шлемы по завышенным ценам.

Кроме того, 11 января стало известно, что суд арестовал имущество и счета компаний бизнесмена Гринкевича. Правоохранители также получили выводы экспертов, которые установили, что вся поставленная продукция компаниями Гринкевича на нужды МОУ в 2023 году не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования военнослужащими ВСУ.

Видео: Скандал с Гринкевичами: кого схватили, кто такая Морозюк и какая одежда так и не дошла до военных

17 января Государственное бюро расследований объявило подозрение членам преступной организации под руководством львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, нанесших ущерб государству на почти миллиард гривен. Речь идет о самом Гринкевиче, его сыне и еще трех руководителях подконтрольных им компаний.

Что известно о Романе Гринкевиче

28-летний Роман Гринкевич является совладельцем ряда фирм, фигурирующих в расследовании о хищении на закупках Минобороны. По данным аналитической системы YouControl, сейчас Роман Гринкевич является владельцем двух компаний — ООО "Строительный альянс Монтажпроект", ООО "Электро Агротехника" и благотворительного фонда HopeUA.

Около двух месяцев он был обручен с харьковской художницей Соней Морозюк, кстати, предложение ей он сделал за границей, в Венеции, куда уехал как волонтер. Но уже невеста отвернулась от любимого. Морозюк объявила о разрыве отношений с ним на фоне коррупционного скандала.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО СКАНДАЛ! Сын Гринкевича уже бежал! Известная невеста его бросила! А отец – в СИЗО!

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