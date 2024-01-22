Сина Гринкевича затримали під час спроби втекти за кордон (відео)

Раніше він був оголошений у розшук.

Романа Гринкевича, якого підозрюють в участі у злочинній організації та шахрайстві, затримали в Одесі під час спроби перетину кордон.

Про це під час брифінгу заявив генеральний прокурор Андрій Костін, передає Укрінформ.

"Усі пам’ятають нещодавню резонансну справу, у якій сумнозвісному львівському бізнесмену та його спільнику було повідомлено про підозру у справі поставок неякісного одягу для ЗСУ на 1 млрд грн. Четверо фігурантів наразі перебувають під вартою, п’ятого сьогодні вранці затримали в місті Одесі при спробі організації незаконного перетину державного кордону. П’ятого, який уже був оголошений у розшук", - сказав генпрокурор.

Затримання Гринкевича

За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і від того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

Що відомо про справу Гринкевича

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали працівники ДБР за спробу дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників Бюро. Річ у тім, що компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють у махінаціях із закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень.

Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами.

Крім того, 11 січня стало відомо, що суд арештував майно й рахунки компаній бізнесмена Гринкевича. Правоохоронці також отримали висновки експертів, які встановили, що вся поставлена продукція компаніями Гринкевича на потреби МОУ 2023 року не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями ЗСУ.

Відео: Скандал з Гринкевичами: кого схопили, хто така Морозюк і який одяг так і не дійшов до військових

17 січня Державне бюро розслідувань оголосило підозру членам злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, які завдали збитків державі на майже мільярд гривень. Йдеться про самого Гринкевича, його сина та ще трьох керівників підконтрольних їм компаній.

Що відомо про Романа Гринкевича

28-річний Роман Гринкевич є співвласником низки фірм, які фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони. За даними аналітичної системи YouControl, зараз Роман Гринкевич є власником двох компаній – ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроєкт", ТОВ “Електро Агротехніка” та благодійного фонду HopeUA.

Близько двох місяців він був заручений із харківською художницею Сонею Морозюк, до речі, пропозицію їй він зробив за кордоном, у Венеції, куди виїхав як волонтер. Але вже й наречена відвернулася від коханого. Морозюк оголосила про розрив стосунків із ним на тлі корупційного скандалу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОЦЕ СКАНДАЛ! Син Гринкевича вже ВТІК! Відома наречена його ПОКИНУЛА! А татко - в СІЗО!

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