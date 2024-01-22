Адвокати Мазепи подали апеляцію через арешт бізнесмена

Адвокати подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва.
Адвокати компанії EQUITY подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2024 року в інтересах свого клієнта – Ігоря Мазепи.
Як зазначається в заяві юридичної фірми, що займається представництвом інтересів бізнесмена та інвестора, вказана апеляційна скарга буде доповнена після отримання повного тексту ухвали суду першої інстанції.
"Робота над справою продовжується. Деталі згодом", - додали юристи.
Нагадаємо, 18 січня бізнесмен та засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа був затриманий ДБР під час проходження польсько-українського кордону. Мазепі інкримінують протиправне заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про затримання Ігоря Мазепи.
Громадський рух бізнесу "Маніфест 42" анонсує 1 лютого призупинення роботи компаній, якщо уряд не почне вирішувати проблему тиску на бізнес.
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