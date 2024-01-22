Адвокати Мазепи подали апеляцію через арешт бізнесмена

Адвокати компанії EQUITY подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2024 року в інтересах свого клієнта – Ігоря Мазепи.

Як зазначається в заяві юридичної фірми, що займається представництвом інтересів бізнесмена та інвестора, вказана апеляційна скарга буде доповнена після отримання повного тексту ухвали суду першої інстанції.

"Робота над справою продовжується. Деталі згодом", - додали юристи.

Нагадаємо, 18 січня бізнесмен та засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа був затриманий ДБР під час проходження польсько-українського кордону. Мазепі інкримінують протиправне заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про затримання Ігоря Мазепи.

Громадський рух бізнесу "Маніфест 42" анонсує 1 лютого призупинення роботи компаній, якщо уряд не почне вирішувати проблему тиску на бізнес.

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