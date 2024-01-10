Всемирно известный актер умер в 42 года от рака аппендикса

Известный мексикано-американский актер Адан Канто скончался от рака аппендикса.

Артисту было 42 года. Смерть Канто произошла 8 января. Об этом сообщает издание Deadline.

Канто родился в Сьюдад-Акунья, Коауила, Мексика, в 1981 году и вырос в Техасе. В 16 лет ушел из дома, чтобы продолжить карьеру певца и гитариста в Мехико. Он начал сниматься в местной рекламе и телешоу, затем его пригласили в драматический сериал "Последователи" (2013) на телеканале Fox, где он сыграл главную роль.

Адан Канто / Фото: Getty Images

Затем он снялся в ситкоме ABC "Миксология", криминальной драме Netflix "Нарко", "Кровь и нефть". Его первой большой ролью в кино стала роль супергероя Санспота в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего" в 2014 году.

Адан Канто / Фото: Associated Press

Последние два года Канто снимался в сериале "Уборщица", где сыграл гангстера Армана Моралеса. Картина была спродюсирована Warner Bros. ТВ.

Адан Канто в ленте "Уборщица" / Фото: Getty Images

Адан Канто в ленте "Уборщица" / Фото: Getty Images

"Мы убиты горем, узнав о смерти Адана Канто. Замечательный актер и дорогой друг, для нас большая честь видеть его частью семей Warner Bros. Television и Fox Entertainment с момента его дебюта в США в фильме "Последователи" более десяти лет назад", — говорится в заявлении Fox и WBTV. "Совсем недавно он засветился на экране в фильме "Уборщица" мощной игрой, продемонстрировавшей его артистизм, диапазон, глубину и уязвимость. Это неизмеримая потеря, и мы скучаем вместе с его женой Стефани, их детьми и близкими. Нам очень не хватит Адана" .

У актера остались жена Стефани Энн Канто и двое детей, 3-летний Роман Алдер и 1,5-летняя Ева Жозефина.

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