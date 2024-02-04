Отключение света за долги: кто может остаться без электроэнергии

Украинцам озвучили новую сумму долга, по которой у потребителей будут отключать от коммунальных услуг.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

Она объясняет, что те потребители коммунальных услуг, у которых возникли задолженности по оплате счетов ЖКХ, могут быть отрезаны от света, газа и воды из-за долгов.

Несмотря на это, на сегодняшний день в украинском законодательстве не определена сумма задолженности, по которой будут проводить отключения услуг. Однако известно, что поставщики не будут отключать свет тем украинцам, чей долг за электроснабжение ниже половины прожиточного минимума, который составляет 1514 гривен.

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"Согласно рыночным условиям, подключение повторное происходит за счет потребителя. Если эта сумма меньше половины прожиточного минимума, то есть 1514 гривен, тогда компания, предоставляющая услугу — оплачивает также и подключение. Поэтому логично, что компании не будут отключать, вероятно, свет тем потребителям, у кого эта сумма задолженности меньше", — объяснила замминистра энергетики.

Гринчук добавила, что на погашение долга будут предоставляться до десяти дней. Также можно заключить соглашение о реструктуризации и определить графики оплаты.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заверил, что повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей во время отопительного сезона или после его завершения даже не обсуждается.

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