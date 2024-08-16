Известный украинский певец неожиданно признался в любви Даше Астафьевой

Певец Панас Буйный, песни которого набирают миллионы прослушиваний в TikTok и YouTube, порадовал новинкой.

Артист выпустил композицию, которая получила название "Дівчино". Но оказывается, что этой песне уже 50 лет. Композицию написал родственник Буйного. Певец услышал ее и сразу понял, что это может быть настоящим хитом, и подарил треку второе дыхание.

Песню "Дівчино" исполнитель, ожидаемо, посвятил всем девушкам. Особенно музыкант отметил певицу Дашу Астафьеву, которую считает невероятно красивой и просто признается ей в любви.

"Песня была написана моим родственником 50 лет назад. На одном из застолий под мелодию из "звуковыжималки", то есть аккордеона, я услышал очень классный хук (вероятная мелодическая часть, определяющая хитовость – прим. ред.) в припеве и решил, что эта песня должна получить второе дыхание. Так мы возродили забытый фольклор Галичины. Также скажу, что эта песня адресуется Даше Астафьевой", — поделился певец.

Панас Буйный уже успел представить клип на новую композицию, съемки которого состоялись прямо посреди поля во Львовской области. Оказалось, что работа над видео не прошла без казусов. Певец случайно оказался без штанов.

Кадр из клипа Панаса Буйного / Фото: скриншот с видео

"Мы начали снимать клип, наносить грим, и большой кусок тонального крема ляпнул мне на белые штаны. Было очень весело, когда я в трусах в поле стоял на одной ноге и ждал, пока команда мне исправит это пятно", — вспомнил Панас Буйный.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская представила новую песню "День народження кожен день". Особого внимания заслуживает клип на композицию, где артистка впервые показала своего мужа Валентина.

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