Військовий експерт назвав оптимальний вік для участі у війні

В Україні не вщухають розмови навколо зниження мобілізаційного віку. Однак, справа може бути не у віці, а у мотивації військовозобов'язаних.

Відповідну заяву зробив військовоий експерт Роман Світан в ефірі 24 каналу.

Він переконаний, що мобілізовувати примусово не можна.

"З точки зору виконання бойової задачі, оптимальний вік – з 21 до 49 років. Це максимум, в який може викластися воїн. До того ж незалежно від статі - як жінки, так і чоловіки. Але ж мобілізувати примусово не можна. Це основна проблема", – сказав експерт.

Тоді як нардеп Роман Костенко заявив, що якщо українець може стати депутатом від 21 року, то і стати солдатом від 20 років він точно може.

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