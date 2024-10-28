Ночью в Киевской области раздавались взрывы: власти сообщили детали

Обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью, 28 октября, россияне в очередной раз атаковали Киевщину ударными БпЛА.

О деталях атаки сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", — написал он.

В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден 1 частный дом. В нем выбиты окна. Также произошло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован.

Все оперативные службы продолжают фиксировать последствия атаки.

Напомним, ночью враг атаковал Харьков, попал в многоэтажку. Есть пострадавшие.

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