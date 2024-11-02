Футболист Андрей Пятов разводится с женой после 19 лет брака

Известный украинский футболист Андрей Пятов, который играет на позиции вратаря, разводится с женой.

Инициатором разрыва стала именно Юлия. Она подала заявление о расторжении брака в Печерский суд Киева 28 октября этого года. По крайней мере, об этом свидетельствует запись в блоке "Состояние рассмотрения судебных дел". Андрей Пятов выступает ответчиком, а Юлия – истцом.

Андрей Пятов разводится с женой / Фото: court.gov.ua

Что стало причиной развода – неизвестно. Супруги пока что не давали публичных комментариев на этот счет. К слову, всего полгода назад пара поздравляла друг друга с 19-й годовщиной семейной жизни, делилась романтическими фото и посвящала нежные слова.

Андрей Пятов с женой / Фото: instagram.com/piat30

Отметим, Андрей Пятов женился на Юлии в июне 2005 года. Уже в следующем году у пары родился первенец – девочка Даша. Также они воспитывают дочерей Милану и Маю и сына Льва.

Напомним, ранее шоумен Андрей Бедняков объявил о разводе с женой, актрисой Анастасией Короткой, после 10 лет брака. Недавно ведущий эмоционально прокомментировал их разрыв.

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