В Украину идет похолодание: когда и где выпадет снег

Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он обусловит дожди ночью и в первой половине дня субботы, 2 ноября, на западе, севере и в центре, а с обеда — только на востоке и западе.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в южной части без осадков. Северо-западный ветер будет достигать завтра в Украине штормовых порывов до 15-22 метров в секунду. Соответственно, ожидается похолодание до дневных +6+10 градусов.

Только юг еще немного будет в теплой погоде, +11+16, местами до +16+18 градусов.

Однако и на юге в воскресенье уже существенно снизится температура воздуха.

В Киеве 2 ноября предполагается похолодание до +9 градусов, в воскресенье до +6 градусов. Ожидается сильный северо-западный ветер со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду.

В ближайшую ночь и завтра до обеда в столице пройдет небольшой дождь, но большую часть дня субботы и в воскресенье в Киеве — без осадков.

"4 ноября в Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской областях, в восточных и северных районах Полтавщины, по предварительному прогнозу, ожидается сложная погода – мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный ветер", – отметила она.

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