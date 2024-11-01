До України йде похолодання: коли та де випаде сніг

Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Він зумовить дощі вночі та в першу половину дня суботи, 2 листопада, на заході, півночі та в центрі, а від обіду - лише на сході та заході.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, у південній частині без опадів. Північно-західний вітер досягатиме завтра в Україні штормових поривів до 15-22 метрів за секунду. Відповідно, очікується похолодання до денних +6+10 градусів.

Лише південь ще трохи побуде у теплій погоді, +11+16, місцями до +16+18 градусів.

Проте і на півдні в неділю вже істотно знизиться температура повітря.

У Києві 2 листопада передбачається похолодання до +9 градусів, у неділю до +6 градусів.

Очікується сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Найближчої ночі та завтра до обіду в столиці пройде невеликий дощ, але більшу частину дня суботи та впродовж неділі у Києві - без опадів.

"4 листопада у Харківській, Сумській, Чернігівській, Луганській областях, у східних та північних районах Полтавщини, за попереднім прогнозом, очікується складна погода - мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер", - зазначила вона.

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